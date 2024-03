A San Giorgio risolto il blackout: cosa è successo

San Giorgio su Legnano (Milano), 7 marzo 2024 - Guasto riparato, ma il problema potrebbe ripresentarsi. Da diversi giorni quando piove diverse strade a San Giorgio su Legnano rimangono al buio senza alcuna illuminazione pubblica. "Abbiamo informato immediatamente l’azienda che ha in gestione la manutenzione dell’illuminazione pubblica, Enel Sole che è già intervenuta diverse volte ma non riesce a individuare dov’è il punto sulla fase elettrica che manda in protezione le linee dell’impianto di illuminazione. Hanno parzializzato alcune linee per circoscrivere la zona, ma non è ancora stato definito il punto interessato al guasto, sicuramente dovuto all’umidità” ha spiegato il vicesindaco Walter Cecchin.

Adesso la luce è tornata grazie all’intervento di EnelX che si è adoperata per il ripristino delle linee su intere zone della città. Ma il guasto potrebbe ripresentarsi: "Ci sono anomalie di funzionamento imputabili ad eventi transitori che alterano la normale operatività delle protezioni come perturbazioni di rete o atmosferiche. Tuttavia considerato il ripresentarsi della situazione, abbiamo iniziato ad effettuare una serie di misure estensive sull’impianto (tensione, corrente, isolamento ed impedenza). Tali misure, complesse sia per la strumentazione utilizzata che per la modalità d’effettuazione sono in corso di esecuzione per cercare, mano a mano, di delimitare l’area del guasto e per individuare la sua causa. Il guasto potrebbe essere diffuso, complesso e non ripetitivo e quindi di non facile individuazione. Ci porterà ad intervenire verosimilmente anche nei prossimi giorni tenendo in considerazione le situazione meteorologica non favorevole che si sta protraendo ormai da giorni e che non ha facilitato le operazioni di manutenzione”.