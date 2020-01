San Vittore Olona (Milano), 27 gennaio 2020 - È stata consegnata domenica in occasione della ottantottesima Cinque Mulini la prestigiosa Heritage Plaque. Si tratta del riconoscimento assegnato dalla Federazione Internazionale di atletica leggera alle gare storiche e la Cinque Mulini come ha spiegato il presidente dell’Us San Vittore Olona 1906 Pinuccio Gallo Stampino «è stata la prima di queste gare a ricevere questo riconoscimento voluto a livello internazionale per celebrare la regina degli sport nei luoghi che l’hanno resa celebre». Dalle mani di Alberto Cova, ultimo italiano a vincere la corsa nel 1986 a quelle di Chris Turner in rappresentanza della Federazione internazionale l’omaggio è stato assegnato alla società sanvittorese.

© Riproduzione riservata