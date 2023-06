Rugby Sound, Finley e Teenage Dream sul palco

Questa sera Teenage Dream sul palco del Rugby Sound all'isola del Castello di Legnano. Lo show ideato da Valentina Savi e dal suo gruppo condividerà la serata con un altro "teenage dream" di molti: i Finley. Un connubio che non può non riportare molti indietro nel tempo.

Valentina Savi, cosa si deve aspettare chi partecipa a Teenage Dream?

"Teenage Dream è una festa nella quale si è tutti amici anche se non ci si conosce. E' un momento nel quale si cantano tutti le stesse canzoni, che poi per molti di noi sono quelle per le quali venivamo presi in giro durante l'adolescenza come le colonne sonore Disney, le canzoni di High School Musical. E' una fuga dalla realtà forse, è tornare teenager. Rivivere per una serata l’adolescenza, ma con maggiore consapevolezza. Molti vengono addirittura con i figli. È come dicessimo ai noi adolescenti che ce l’abbiamo fatta, che possiamo lasciare perdere per una sera la quotidianità e divertirci".

Come è nato lo spettacolo?

"Faccio l'illustratrice e mi piacciono molto i cartoni animati. Per questo l'anno scorso per il mio compleanno ho organizzato una festa a tema Frozen. La cosa è piaciuta e quindi abbiamo organizzato un'altra festa del genere a gennaio 2023. I video sono diventati subito virali anche su Tik Tok e grazie a questa onda social poi abbiamo cominciato a portare la festa in giro per l'Italia".

La sua parte preferita di Teenage Dream?

"Senza dubbio quando salgo sul palco come Elsa di Frozen (ride, ndr). Fino a gennaio nessuno di noi sei faceva questo lavoro. Adesso facciamo una cosa che avrebbe potuto fare chiunque, ma che riusciamo a fare bene. Mi piace il rapporto che si crea con il pubblico. È come se avessimo tutti trovato nuovi amici nel nostro pubblico".

Dopo il Rugby Sound quali saranno i prossimi appuntamenti?

"Saremo il primo luglio a Ferrara, il 7 a Torino e l'8 a Novara".