Il mito della Parigi-Dakar originale: a Legnano piloti e mezzi storici

Legnano, 17 settembre 2024 – A Legnano, domenica 22 settembre, torna a rivivere il mito della Parigi-Dakar con piloti, moto, auto e camion che hanno partecipato al celebre raid del deserto.

La quarta edizione di "C'era una volta la Parigi Dakar" e il quinto raduno internazionale "Honda Africa Twin Marathon" vedranno la partecipazione di oltre 20 protagonisti dei rally. L'evento, organizzato dall'Associazione Musicale Jubilate ETS, ha uno scopo benefico: raccogliere fondi per borse di studio destinate alla scuola di musica Jubilate.

La manifestazione, parte della rassegna “Musica e Motori”, è realizzata in collaborazione con Honda Motor Europe LTD. Italia, Moto Macchion, Lavazza Motolab e Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Saranno esposti mezzi storici che hanno partecipato alla Parigi-Dakar originale, quella che si svolgeva lungo il percorso tra la Ville Lumiere e la capitale del Senegal dal 1978 al 2007. Un viaggio che richiedeva non solo potenza meccanica, ma anche grande coraggio. Patrizia Alli, promotrice dell'evento e appassionata di motori, spiega: “La Parigi-Dakar in Africa è stata un'epoca di avventura e coraggio. Vogliamo far rivivere quelle emozioni attraverso i racconti dei piloti e l’esposizione dei mezzi che hanno corso nelle edizioni storiche degli anni Ottanta”. Oltre alla passione per i motori, l'evento è legato alla musica con una raccolta fondi per finanziare borse di studio destinate agli studenti della scuola Jubilate. Tra i piloti attesi figurano 19 veterani della Dakar e due giovani promesse: Rebecca Busi, classe 1996, la più giovane italiana a terminare la Dakar 2022, e Ottavio Missoni, imprenditore e membro della famiglia Missoni, che ha esordito alla Dakar nel 2023. I veterani presenti includono nomi storici come Roberto Boano, Luciano Carcheri, e Beppe Gualini, protagonisti indiscussi delle passate edizioni della Dakar africana.

L'evento avrà inizio alle 10 con l’allestimento delle moto storiche davanti alla scuola di musica Jubilate in via Abruzzi 19. Alle 11 il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, darà il via alla parata delle moto storiche per le vie della città. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, si terrà la consegna delle borse di studio e un incontro con i piloti che hanno partecipato alla Dakar.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook della scuola di musica Jubilate.