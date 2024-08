Ferragosto in Stile Hawaiian al LatinFiexpo di Rescaldina

Rescaldina, 10 agosto 2024 – Ferragosto è alle porte, per chi resta in città sono molti gli eventi organizzati in Lombardia per trascorrere la giornata di festa. Tra questi il LatinFiexpo di Rescaldina (Milano) che anticipa i festeggiamenti con un evento speciale dedicato al Ferragosto che si terra mercoledì 14 agosto, a partire dalle ore 20: una serata a tema Hawaiian che promette di trasportare i partecipanti in un'atmosfera esotica.

L'evento si svolgerà nell'area del Centro Commerciale Rescaldina in Via Palmiro Togliatti, 1, con cocktail tropicali, collanine floreali e anguria, il tutto immerso in suoni, sapori e colori dell’estate. Questo appuntamento si inserisce all'interno della più ampia manifestazione LatinFiexpo, che da giugno anima le serate danzati di Rescaldina tra salsa e bachata e spazio food con un menù di cibo latinoamericano.

Il LatinFiexpo è reso possibile grazie al sostegno del Comune di Rescaldina e del Centro Commerciale Rescaldina. Un’occasione piacevole per trascorrere una serata estiva all’insegna del divertimento e della musica. L'ingresso alla serata è di 5,00 euro. E’ disponibile un ampio parcheggio gratuito