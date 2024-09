Edi Orioli, il mito della Parigi-Dakar a Legnano

Legnano - 20 settembre 2024 - Edi Orioli, celebre per le sue quattro vittorie nei raid africani, sarà presente a Legnano domenica 22 settembre per celebrare il mito della Parigi-Dakar. Durante la quarta edizione dell’evento “C’era una volta la Parigi Dakar”, tra i numerosi protagonisti del mondo dei rally, anche l’ex pilota di moto e auto condividerà i suoi ricordi delle competizioni negli anni Ottanta e Novanta, di cui è stato uno dei principali protagonisti.

L'evento inizierà alle 10 del mattino in via Abruzzi 19, con l'esposizione delle moto storiche, seguita alle 11 dalla parata ufficiale guidata dal sindaco di Legnano, Lorenzo Radice. Durante il pomeriggio, sarà possibile visitare l’esposizione di moto, auto e camion che hanno preso parte alle leggendarie gare nel deserto e incontrare oltre 20 piloti che hanno partecipato alla Dakar, tra cui Orioli.

L’ex pilota, ora sessantenne, ha trionfato nella Parigi-Dakar nel 1988 su Honda, la prima vittoria di un motociclista italiano, nel 1990 e 1994 su Cagiva, e nel 1996 su Yamaha. Successivamente, ha partecipato al raid anche in auto, classificandosi nel 2006 come il migliore italiano nella categoria Pick-up diesel con Isuzu. L'evento sarà condotto dal giornalista sportivo Alberto Porta e trasmesso in streaming da Sa.Ga. Multimedia sul canale Facebook della Scuola di Musica Jubilate, che ha organizzato la manifestazione con il fine di raccogliere fondi per borse di studio musicali.

Le borse verranno consegnate dall’assessore alla Cultura di Legnano, Guido Bragato, nel corso del pomeriggio. Patrocinato da Honda Motor Europe LTD. Italia, Moto Macchion, Lavazza Motolab e la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, l'evento mira a creare valore culturale e sociale per il territorio. Il presidente della BCC, Roberto Scazzosi, ha sottolineato l'importanza di iniziative come questa per la comunità. Nonostante l'assenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per impegni istituzionali, il governatore ha inviato un messaggio di supporto, elogiando l'evento per il suo valore internazionale e culturale. Insieme a Orioli, parteciperanno diciannove veterani della Dakar e tre giovani promesse: Rebecca Busi, Ottavio Missoni e Tiziano Internò. Tra i piloti attesi ci sono anche Roberto Boano, Ermanno Bonacini, Luciano Carcheri, Beppe Gualini, Andrea Marinoni e molti altri.