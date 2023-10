Claudio Bisio al The Space di Cerro Maggiore per il suo primo film da regista

Cerro Maggiore (Milano= - L'attore e regista Claudio Bisio saluterà il pubblico in sala al The Space Cinema di Cerro Maggiore prima della proiezione del suo primo film da regista ‘L'ultima volta che siamo stati bambini’ che verrà proiettato venerdì 13 ottobre alle 20.40 al multisala di via Turati 72.

Si tratta di un film ispirato all’omonimo romanzo di Fabio Bartolomei. Ambientato a Roma nell'estate 1943 quando tre bambini viaggiano soli in un’Italia stremata dalla guerra per cercare il loro amico Riccardo, scomparso improvvisamente. Una commedia toccante sul senso più profondo dell'amicizia. Il giorno in cui scompare decidono che non si può attendere: i tedeschi, che devono averlo portato via con un treno. Si mettono quindi in marcia seguendo la strada ferrata. A cercare di raggiungerli ci sono il fratello Vittorio, milite fascista che ha subìto una ferita, e la suora dell'Istituto per gli orfani che ospita Vanda.

Si tratta dell'esordio di Claudio Bisio dietro la macchina da presa per una storia scelta dalle pagine di un libro.