Elezioni comunali 2023 in provincia di Lecco: i comuni e i candidati sindaco

Lecco – Gli elettori di 5 Comuni al voto il 14 e 15 maggio in provincia di Lecco per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Si vota a Ballabio, Calolziocorte, Oliveto Lario, Robbiate e Valvarrone. Sono paesi che hanno tra i 500 abitanti il più piccolo – Valvarrone con 508 residenti – e 13.500 il più grande, che è Calolziocorte, la terza città della provincia di Lecco con 13.507 residenti. C'è quindi una sola tornata, con elezione diretta subito al primo turno, senza eventuale ballottaggio.

Ballabio, alle porte della Valsassina, ci sono due candidati sindaco alla guida di altrettante liste. Dopo essere stato costretto alle dimisisone aprendo le porte del municipio al commissario prefettizio per una crisi di governo interna alla sua maggioranza, si ripresenta agli elettori Giovanni Buono Bussola con il simbolo di Orgoglio Ballabiene. E' una lista civica, ma sostenuta da tutti i partiti di centrodestra. Lo sfidante è Tranquillo Doniselle di Ballabio Futura, sostenuto dal centrosinistra.

Corsa a tre a Calolziocorte, storico feudo del centrodestra vicino al capoluogo, Marco Ghezzi della lista Ghezzi Sindaco tenta il bis: è il candidato unitario del centrodestra, con i simboli di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che compaiono anche nel simbolo della sua compagine. Il centrosinistra si presenta invece diviso con due liste. Da una parte c'è Sonia Mazzoleni di Calolziocorte Bene Comune, dall'altra si presenta di nuovo Diego Colosimo di Cambia Calolzio.

E' sfida a tre per la fascia tricolore anche a Oliveto Lario, sulla sponda occidentale del ramo lecchese del lago di Como. Il paese si estende sulla Lariana, la strada che collega Lecco e Bellagio ed è costituito da Vassena, Limonta e Onno. L'uscente Bruno Polti con la sua lista Bruno Polti Sindaco prova il tris. Gli sfidanti sono Paolo Negri di Noi per Oliveto Lario e Federico Gramatica di Oliveto Futuro in Corco.

A Robbiate, nel Meratese, i candidati sono due. Marco Magni è il canditato della lista di maggioranza uscente Continuità e Progresso che si propone di raccogliere il testimone del sindaco in scadenza di mandato. Alessandro Danza di Cambia Robbiate è invece consigliere comunale uscite del gruppo di minoranza che aveva già provato a indossare la fascia tricolore durante la precedente tornata del 2018.

Elezioni bulgare a Valvarrone, paese della Valvarrone appunto, nato nel 2018 dalla fusione di Introzzo, Tremenico e Vestreno. In lizza c'è solo il sindaco uscente Luca Buzzella di Progetto Comune. Non si sono presentati sfidanti. Ha però anche lui un avversario: è il quorum: per essere eletto sindaco deve infatti convincere il 50% più uno degli elettori ad andare alle urne affinché le elezioni siano valide, un'impresa non facile in tempi di forse astensionismo.