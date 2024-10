Merate, incontri e raccolta dei rifiuti in centro: finisce così l’edizione 2024 di Eco Festival

Merate, 14 ottobre 2024 - Si è conclusa con una buona partecipazione l’edizione 2024 dell’Eco Festival, organizzato da Plastic Free Onlus in collaborazione con il Comune di Merate. L’evento, che si è svolto nelle centralissime piazze degli Eroi e della Libertà, ha visto il coinvolgimento di numerose associazioni, cittadini e bambini, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità locale alla tutela ambientale attraverso attività pratiche e formative. La giornata è stata inaugurata con una raccolta di rifiuti nelle vie del centro, che ha visto la partecipazione attiva di numerosi volontari, pronti a contribuire con il loro impegno concreto alla pulizia del centro paese, tra cui via Pascoli, parcheggio della Coop.

Successivamente, sono stati proposti interventi formativi e relazioni sullo stato dell’inquinamento da plastica e sull’importanza di affrontare le sfide ambientali globali a partire dal livello locale. Tra i principali temi trattati, gli interventi hanno spaziato dalle conseguenze dell’inquinamento da plastica sugli ecosistemi acquatici e terrestri, al "Trattato Plant Based" per affrontare la crisi climatica attraverso un nuovo sistema di produzione alimentare, fino all’impatto delle microplastiche sul corpo umano con ISDE (International Society of Doctors for Environment – Medici per l’ambiente) e alla giustizia climatica con il Progetto Speak4Nature. In particolare, l’ultimo intervento della professoressa Francesca Fontana, dell'Università di Bergamo, ha suscitato grande interesse, ponendo l’accento su un tema sempre più discusso: “la plastica, nemica o amica?”.