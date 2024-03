Notte di fuoco a Olgiate Molgora: brucia il tetto di una abitazione

Olgiate Molgora, 18 marzo 2024 – Hanno lavorato per quasi quattro ore, questa notte, le squadre dei vigili del fuoco di Merate e Lecco, per domare l’incendio che ha coinvolto il tetto di una abitazione in località Montalbano a Olgiate Molgora. L’allarme è scattato alle 3.45: due mezzi sono partiti dal distaccamento volontario di Merate, a cui si è aggiunta una autoscala dal comando provinciale di Lecco.

Il tempestivo intervento di soccorso ha evitato il propagarsi dell’incendio all’abitazione e ha salvaguardato una parte della copertura dell’edificio. L’intervento è terminato alle 6.30 circa, dopo tutte le verifiche necessarie a escludere la presenza di ulteriori focolai.