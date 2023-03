Valmadrera, corrieri della Fedex Tnt in sciopero: nessun pacco viene consegnato

I lavoratori della Fdex Tnt di Valmadrera

Valmadrera (Lecco), 10 marzo 2023 – I corrieri della Fedex di Valmadrera quest'oggi non consegnato pacchi. Tutti i lavoratori in servizio nella sede di Valmadrerera della Fedex Tnt, che lavorano alle dipendenze dell’azienda detentrice delle attività in appalto Youlog Spa, hanno proclamato un giorno di sciopero. Chiedono lo sblocco della trattativa con la società appaltante precedente, l’intervento in solido della Fedex TNT e il riconoscimento delle differenze retributive e contributive emerse dal precedente rapporto di lavoro. “Grande soddisfazione per l’adesione totale allo sciopero da parte dei lavoratori – commenta Andrea Frangiamore, segretario generale di Filt Cgil di Lecco – Sondrio -. L’unità dei lavoratori è la nostra forza, infatti già in mattinata abbiamo ricevuto una proposta di incontro dall’azienda. Valuteremo come procedere”