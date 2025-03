Rodacciai cresce ancora: l’investimento è doppio

Bosisio Parini (Lecco) – Duratura, resistente, inossidabile, come l’acciaio e ora anche l’alluminio. Rodacciai, colosso brianzolo della metallurgia tra i più importanti in Europa, apre due nuovi stabilimenti e diversifica la produzione con l’alluminio. Con un investimento di 13 milioni di euro nella sede di Bosisio, è stato realizzato e reso operativo uno stabilimento di 7mila mq per la realizzazione di rotoli trafilati in acciaio al carbonio e speciali con finiture altamente specializzate per l’applicazione nello stampaggio a freddo.

La nuova unità produttiva, dotata di forni evoluti per lo svolgimento dei trattamenti termici, occupa più di 30 addetti e ha una capacità produttiva di 40mila tonnellate annue, per un fatturato atteso superiore ai 40 milioni di euro. Sempre a Bosisio è in fase di ultimazione e apertura un’altra nuova area produttiva dedicata alla realizzazione di rotoli trafilati in alluminio. Lo stabilimento, che ha richiesto un investimento di ulteriori 10 milioni di euro, misura più di 3mila mq e vi lavoreranno altri 20 operai specializzati, per una capacità produttiva di 3mila tonnellate e un fatturato atteso di 20, anche 25 milioni di euro.

«Investiamo su noi stessi, cioè su nuovi stabilimenti, produzioni e mercati, senza indebitamento esterno – spiega Gianluca Roda, presidente del Cda di Rodacciai e Olarra, del Gruppo Rodasteel -. Stabilimenti moderni, evoluti dal punto di vista impiantistico e tecnologico, consentono di garantire una produzione all’avanguardia, allo stesso tempo diversificata e altamente specializzata».

Mentre i concorrenti faticano a reggere, tanto da ricorrere agli ammortizzatori sociali, alla Rodacciai si assume, si formano specialisti, sia amplia e diversifica l’attività. Alla Rodacciai, fondata nel 1956, si producono circa 260mila tonnellate l’anno d’ acciai. Il fatturato è di circa 500 milioni di euro e dipendenti e collaboratori sono 700. La società fa parte del Gruppo Rodasteel, che include i plant Rodacciai di Bosisio Parini e Sirone in Italia, la società Olarra con l’acciaieria di Bilbao in Spagna e le 27 filiali distributive nel mondo. Nel 2023 il gruppo ha fatturato circa 750 milioni di euro per 300mila tonnellate vendute e 1.300 collaboratori impiegati.