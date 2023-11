Lecco, tutti pazzi per il lago tranne gli italiani: un milione di turisti in un anno

Lecco, 16 novembre 2023 – Un milione di turisti quest'anno in provincia di Lecco. Sono quasi tre volte tanto i 340mila residenti che in provincia di Lecco abitano.

I numeri del turismo

I visitatori che hanno soggiornato su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno sono stati già 940mila: il 75% sono stranieri, in aumento del 55% rispetto al 2019 pre-Covid; il 25% sono italiani, in calo invece del 20% rispetto a prima del lockdown da pandemia da coronavirus In 125mila sono arrivati dalla Germania, 80mila dagli Stati Uniti, 67mila dalla Francia, 47mila dal Regno Unito, 38mila dai Paesi Bassi, 35mila dalla Polonia e poi da Svizzera, Australia, Belgio e Spagna.

I paesi più visitati

I paesi più turistici sono quelli che si affacciano sul lago di Como. A Colico si sono registrati 132mila visitatori, a Lecco 130mila, 117mila a Varenna, la piccola perla del lago di Como, 66mila a Perledo, 62mila a Mandello del Lario, 51mila ad Abbadia Lariana, 47mila a Bellano, 41mila a Oliveto Lario, sulla sponda occidentale, 38mila a Malgrate e 31mila a Dervio. L'84% dei turisti si è concentrata nei 15 paesi rivieraschi, il 10% nei 43 della Brianza e il 5% nei 20 centri di montagna della Valsassina.

Il web

In base alle recensioni in rete e sui social, il popolo di internet adora soprattutto il lungolago di Lecco. Le altre location più amate e che più hanno incassato like, cuoricini e follower sono l'Orrido di Bellano il cui percorso è stato raddoppiato e Villa Monastero di Varenna con il suo giardino botanico, che hanno raggiunto ingressi degni di musei nazionali. Il sentiment medio ha raggiunto una valutazione media di 90,4/100. Rispetto all'anno scorso è in crescita di quasi mezzo punto.

L'assessore regionale

A dare i numeri è l'assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali. “La Lombardia ha chiuso una stagione estiva d'oro, oltre ogni previsione – spiega -. In questo quadro i dati elaborati ci dicono per la Provincia di Lecco che il territorio gode di una crescente attrattività; rispetto al 2019 il territorio ha visto un incremento delle presenze del 35,58 per cento con turisti i internazionali che hanno raggiunto un più 54,10 % nei pernottamenti rispetto allo stesso anno".

Il sottosegretario regionale

"In un territorio attrattivo come il nostro per le sue bellezze paesaggistiche – commenta Mauro Piazza, sottosegretario regionale a Autonomia e rapporti con il Consiglio regionale - è fondamentale promuovere e far conoscere la nostra ricchezza ed eccellenza attraverso la collaborazione tra gli attori locali, in una logica di sviluppo di strategie condivise. Dobbiamo essere pronti alle prossime sfide e guardare avanti con grande ottimismo alle nuove opportunità che l'intero comparto turistico può offrire".

Il presidente della Commissione Montagna

“Se da un lato è positivo e fa piacere che sempre più turisti scelgano il nostro territorio, è chiaro come sia praticamente solo il lago ad essere preso d'assalto, provocando anche notevoli disagi ai residenti nella loro quotidianità – avverte però Giacomo Zamperini, consigliere regionale lecchese di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione speciale dei Territori montani -. È palese che questo comporti un forte disequilibrio tra lago e monti. Ritengo che si possa e si debba fare di più per la valorizzazione dei territori montani”