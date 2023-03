Lecco capitale delle imprese rosa: una su cinque è guidata da una donna

Silvia Dozio

Lecco, 8 marzo 2023 – Imprenditoria rosa in provincia di Lecco. Le imprese guidate da donne sono 5.122, il 20,5% del totale. Quasi 1.300 sono imprese artigiane, pari al 15,8% di tutte le imprese artigiane: 188 sono guidate da imprenditrici under 35 e 132 da imprenditrici di origini straniere. Rispetto a prima della pandemia la provincia di Lecco è tra quelle in Lombardia che ha fatto registrare dinamiche di crescita più robuste di imprese in rosa, aumentate del 3%.

Movimento Donne Impresa Lecco

A tracciare il bilancio sull'imprenditorialità femminile in occasione della Giornata internazionale della donna è Silvia Dozio, presidente del Movimento Donne Impresa Lecco. “Il 2023 si apre con dati record, con un +30mila per quanto riguarda le donne occupate in Italia. È un buon segnale, ma non possiamo illuderci di aver risolto una questione annosa. Solo 1 impresa su 5, infatti, è guidata da donne, piccoli passi si stanno compiendo, ma in Lombardia il 2022 fa segnare in un anno un incremento di appena. È tempo di sostenere il talento delle donne con una visione complessiva di rilancio economico e sociale.

In Lombardia

Le lavoratrici indipendenti sono 270mila in Lombardia, pari al 14% del totale delle donne che lavorano, al 32% dei lavoratori indipendenti e al 6% di tutti i lavoratori. Rispetto al 2019, anno prima della crisi provocata dalla pandemia di Covid, ci sono ancora 29mila imprenditrici, libere professioniste, lavoratrici autonome in meno, ma mille in più rispetto al 2021. Le imprese a guida femminile sono invece 181.999: si tratta di una su cinque. Di queste il 21,4%, pari a 38.962, sono artigiane. Le imprese artigiane gestite da giovani donne con meno di 35 anni sono 5.490 pari al 14,1% dell’artigianato femminile, mentre quelle gestite da donne di origine straniera sono 7.303, pari al 18,7% dell’artigianato femminile.

Il regalo

In occasione della Giornata internazionale delle donne, le socie del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Lecco regalano uno sconto del 50% su trattamenti di benessere. L'iniziativa è valida per tutto il mese. “Vogliamo omaggiare le donne che fanno parte di Confartigianato con un momento da dedicare a se stesse – spiega Silvia Dozio –. E' un momento di leggerezza che male non fa all’interno di una quotidianità di impegni lavorativi e molto spesso di pesanti carichi di cura”