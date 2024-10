Il Gigante inaugura un punto vendita a Castello Brianza, 70 nuovi posti di lavoro

Lecco – Il gruppo della grande distribuzione ‘Il Gigante’ inaugura oggi a Castello di Brianza, in provincia di Lecco, il suo sessantunesimo punto vendita. Una realtà imprenditoriale, quella presieduta da Giancarlo Panizza, fondata nel 1972 e sempre più consolidata nell’area commerciale che comprende principalmente Lombardia e Piemonte e ha basi anche in Emilia Romagna, per un totale complessivo di 5.000 dipendenti.

“Il nostro obiettivo – spiega il presidente del gruppo Giancarlo Panizza – è, come sempre, quello di stringere un’alleanza con il territorio per garantire a chi lo vive un servizio efficiente e di qualità, senza mai perdere di vista il rapporto qualità-prezzo. Questa nuova struttura garantirà 70 nuovi posti di lavoro e nel programma di assunzioni abbiamo dato la precedenza proprio ai residenti di Castello di Brianza”.

Il nuovo punto vendita che viene inaugurato oggi nell’Alta Brianza è stato realizzato con una struttura moderna e tecnologicamente avanzata che, concepita con gli standard dell’ipermercato, offrirà - su una superficie di 3.500 metri quadrati - oltre alle classiche funzioni del supermercato anche i migliori prodotti enogastronomici italiani, con un’attenzione particolare dedicate alle eccellenze locali, centinaia di articoli in offerta e diversi servizi tra i quali un ristorazione Bar&food “A Modo Mio“, spazi adibiti a lavanderia con sartoria e molti altri servizi, come ad esempio, quello del parrucchiere. Un punto di riferimento per il territorio e un’occasione di occupazione. Per candidarsi e conoscere le posizioni aperte nel gruppo “Il Gigante“ è sufficiente cercare nel sito internet www.gigante.net la sezione “lavora con noi“ e completare il modulo da inviare online.