Casatenovo, un francobollo per celebrare Vismara: “Orgogliosi di questo riconoscimento”

Casatenovo (Lecco), 4 maggio 2023 – Vismara, oltre che sulle tavole degli italiani, finisce pure su cartoline e lettere e negli album di filatelia. Quest'oggi a Roma, nel Salone degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato presentato il francobollo dedicato a Vismara, la storica azienda di insaccati e salumi fondata nel 1898 a Casatenovo. E' un francobollo ordinario della serie tematica delle eccellenze del sistema produttivo ed economico per i “Marchi storici di interesse nazionale del settore agroalimentare”.

Il francobollo

Il francobollo del valore della tariffa B pari a 1,20 euro è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. La tiratura del francobollo di Vismara è di duecentomilaquattro esemplari e il bozzetto è stato disegnato da Matias Hermo. La vignetta propone elementi figurativi tipici del marchio storico. L’annullo primo giorno di emissione é disponibile presso l’ufficio postale di Casatenovo e presso lo Spazio Filatelia Roma

Lisa Ferrarini

"Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento che suggella e simboleggia l’impegno, la dedizione e il lavoro di Vismara in tutti questi anni e sin dalla sua nascita – ha dichiarato Lisa Ferrarini, consigliere delegato del gruppo agroalimentare Ferrarini che dal 2000 detiene Vismara –. Far parte di una serie tematica così prestigiosa della filatelia non è solo una soddisfazione ma una vittoria per il tessuto produttivo locale e nazionale”. Alla presentazione ha partecipato anche il ministro Adolfo Urso.

La storia

Vismara è stata fondata appunto nel 1898 dal patron Francesco Vismara. E' una delle imprese più storiche una delle più storiche della salumeria italiana. La piccola realtà locale presto è cresciuta, approdando pure in tv con lo slogan “Ho una fame che vedo Vismara” nel celebre spot degli anni '60. La Vismara è stata la prima nel 1970 a lanciare nel settore le vaschette per gli affettati. Nel 1987 sono cominciati i passaggi di proprietà: Carlo De Benedetti con la Buitoni prima, la Nestlè nel 1988 poi, la Ferrarini infine nel 2000.