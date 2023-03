Alstom, nuovo stabilimento a Valmadrera. "Da qui parte l'elettrificazione sostenibile"

Il taglio del nastro del nuovo stabilimento Alstom a Valmadrera

Valmadrera, 4 marzo 203 - Entro un anno in Lombardia viaggerà il primo treno a idrogeno in circolazione in Italia. Correrà sui binari della tratta Brescia-Iseo-Edolo. È completamente made in Italy, progettato e costruito da ingegneri e tecnici di Alstom, multinazionale della mobilità sostenibile su rotaia che realizza e fornisce convogli, linee e depositi di ferrovie, metropolitane e tranvie chiavi in mano in ogni angolo del globo. A loro si deve già il primo treno a idrogeno al mondo.

La consegna è prevista tra 9 mesi, a dicembre; ne seguiranno subito altri 5 e poi forse altri 8. Le tempistiche sono state annunciate ieri a Valmadrera, durante l’inaugurazione del nuovo stabilimento di 8.500 metri quadrati per la produzione sostenibile di oltre 7mila pezzi e componenti in catalogo più altri 1.300 mq di magazzino, dove lavorano 80 dipendenti. Il nuovo polo ha riunito i vecchi di Pescate e Olginate, è costato 2 milioni di euro.

Da lì escono materiali per l’elettrificazione esportati nel resto dello Stivale e anche in Algeria, Dubai, Francia, Giappone, Grecia, Romania, Turchia, Regno Unito e molti altri Paesi, per realizzare linee ferroviarie, metropolitane e tranviarie.

"L’Italia è fra i Paesi più importanti in Europa, stiamo investendo nello sviluppo di una mobilità sempre più smart e sostenibile - spiega Gian Luca Erbacci, presidente del gruppo in Europa -. Il nuovo stabilimento di Valmadrera è strategico, da qui esporteremo il 90% del materiale per l’elettrificazione in tutto il mondo". "Questa nuova sede ha una forte rilevanza industriale per Alstom in Italia – sono le parole di Michele Viale, direttore generale di Alstom Italia e presidente e ad di Alstom Ferroviaria -. Siamo una multinazionale che investe nel territorio".

A livello di corporate Alstom ha un fatturato di 14 miliardi di euro. In Italia l’azienda dà lavoro a mille persone in 9 siti principali, 30 depositi e 2 centri globali, più 5mila nell’indotto. Al nuovo stabilimento di Valmadrera fanno capo 300 clienti globali, 30 progetti e contratti, 590 fornitori di cui 520 italiani. "A Valmadrera si inaugura un sito di rilevanza internazionale – commenta il ministro di Imprese e Made in Italy Adolfo Urso -. Racconta l’eccellenza che da Valmadrera arriva in tutta Italia, fino a raggiungere tante altre metropoli oltreconfine".

Al taglio del nastro hanno preso parte tra gli altri presidenti di Assolombarda Alessandro Spada e di Confindustria Lecco–Sondrio Plinio Agostoni. Ha voluto esserci pure il governatore della Lombardia Attilio Fontana: "Un’azienda importante e avanzata che investe in Lombardia è la dimostrazione che la nostra regione continua a essere particolarmente attrattiva; la Germania con il treno a idrogeno è arrivata prima, ma noi in Lombardia faremo meglio e la supereremo".