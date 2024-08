Rapsodia manzoniana: il docufilm sull'autore dei Promessi sposi alla mostra di Venezia (poi in tv e al cinema)

Lecco, 27 agosto 2024 – Un docufilm su Alessandro Manzoni. Si intitola Rapsodia manzoniana. E' il lascito culturale ai lecchesi di monsignor Davide Milani, prevosto della città dei Promessi sposi dal 2018, che a giorni si trasferirà in Vaticano perché nominato segretario generale della Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis. L'opera è nata dal dialogo tra lui , che è anche presidente della Fondazione Ente dello spettacolo, e il curatore culturale Davide Rampello.

E' un docufilm per richiamare l’eredità culturale di Alessandro Manzoni attraverso uno sguardo nuovo, che, raccontando di un viaggio nei luoghi in cui è cresciuto e ha ambientato il suo romanzo più famoso. Rapsodia manzoniana verrà presentata lunedì, il 2 settembre, in conferenza stampa durante le giornate della Mostra internazionale d’arte cinematografica a Venezia e poi trasmessa a novembre sulla Rai. Verrà proiettata pure nella sale cinematografiche.

“Un appuntamento per provare a riflettere sul più grande lecchese andando oltre le ricorrenze – spiega un emozionato e commosso monsignor Davide Milani –. Una riflessione che accende un faro andando oltre l’attrattiva turistica. Una rilettura che ci consegna delle chiavi per comprendere il tempo in cui siamo: il tema dell’ingiustizia, del sopruso dei potenti. Un progetto che ha l’ambizione di andare oltre il nostro territorio”.

“Si rilegge per reinterpretare una narrazione inesauribile – aggiunge Davide Rampello -. Questo è un progetto che restituisce la sapienza di un uomo che frequentava le lettere per capire la vita, attraverso la scrittura, la ricerca della parola. È un percorso per trovare se stessi attraverso l’arte. Per questo abbiamo scelto il titolo Rapsodia manzoniana, un titolo fuori da ogni retorica delle ricorrenze e degli anniversari. Il docufilm è una rapsodia, un lavoro di rammento e cucitura.”

Al centro del progetto una squadra di under 35 guidati da Daniele Rampelli, ceo di Rampello & Partners, nella riscoperta dei valori che sfociano nei Promessi sposi. Prodotto da Rampello & Partner e Nubifilm Studio, Rapsodia manzoniana è scritto da Angelo Urgo e William Gray, per la regia di Andrea Longhin, e rientra in un progetto di formazione e comunicazione svolto in collaborazione con Fondazione Ente dello Spettacolo.