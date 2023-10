Lecco, Camminata Manzoniana da record nella città dei Promessi sposi: oltre 4mila iscritti

Merate (Lecco), 1 ottobre 2023 – Camminata Manzoniana del cinquantesimo da record. Oltre 4mila iscritti hanno partecipato questa mattina alla Camminata Manzoniana nella città dei Promessi sposi a Lecco che ha compiuto mezzo secolo. Tra loro anche il sindaco Mauro Gattinoni e la sua vice Simona Piazza.

“Non c'è modo migliore per ricordare il nostro Alessandro Manzoni”, è stato il commento entusiasta del primo cittadino. La Camminata rientra tra le numerose iniziative per celebrare il centocinquantenario della morte del Sommo, scomparso il 22 maggio 1873 all'età di 88 anni. Lecco, oltre ad essere vera e propria protagonista oltre che location dei Promessi sposi, è stata infatti la città dove lo scrittore ha trascorso l'infanzia e la giovinezza e che lo ha profondamente influenzato, sebbene sia stata esclusa dalle commemorazioni nazionali ufficiali. Tre i percorsi: il primo da 5 chilometri e mezzo, il secondo da 11 km, l'ultimo da 20, lungo i quali, oltre a correre e camminare, i podisti amatoriali e non, hanno potuto immergersi nei luoghi e nei capitoli del romanzo grazie anche a piccole rappresentazioni teatrali messe in scena dagli artisti di FiloTeatro . L'iniziativa è stata organizzata dai promotori di Lecchese Turismo Manifestazioni. Oltre che un'occasione di sport e cultura, è stata pure un'opportunità di solidarietà, perché l'intero ricavato delle iscrizioni è destinato ai ricercatori di Telethon.