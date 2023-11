Annone, a giugno torna il Nameless Festival: ecco i primi nomi degli artisti della line up

Annone Brianza (Lecco), 29 novembre 2023 - Benny Benassi, Dj Snake, Edmmaro, Ian Asher, Imanu, Level Up, Marlon Hoffstadt, Merk & Kremont, Jazzy, Pino D’Angiò, Sammy Virji e Subtronics. Sono i primi nomi degli artisti che si alterneranno sui cinque palchi del Nameless Festival, in programma dal 14 al 18 giugno nella maxi area della Poncia tra Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Durante l'edizione 2023 al Nameless Festival hanno partecipato oltre 100mila spettatori arrivati da tutta Europa e anche dagli Stati Uniti per lo show in cui si sono esibiti quasi cento artisti internazionali.

Le novità

Oltre alla musica e al divertimento, grande attenzione pure alla vivibilità del Festival. Tra le novità annunciate c'è l’abolizione dei token: dopo essere stato il primo evento in Italia con questa tipologia di moneta, per gli acquisti si passa a smartwatch, smartphone o carta di pagamento. Inoltre ci sarà acqua gratis per tutti e non si pagherà nemmeno il parcheggio. Le aree per la sosta verranno ridisegnate per migliorare la viabilità e rendere più semplice raggiungere l'area dell'evento.

Il Nameless Festival

Il Nameless Festival ha compiuto dieci anni. È nato nel 2013 a Lecco, nel 2015 si è poi spostato a Barzio, nella perla della Valsassina e, dopo lo stop forzato di due anni, dovuto all’emergenza sanitaria, è approdato nell'immensa area di 400 mila mq situata tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini. Gli enormi spazi a disposizione, immersi nella natura, hanno permesso di ampliare ancora le aree concerti e i servizi, al fine di accogliere in totale sicurezza un pubblico sempre più numeroso.

Il territorio

“Mai come quest’anno Nameless Festival, la cui identità musicale, culturale e sociale acquisita nel tempo è diventata ormai fortissima – spiegano gli organizzatori - ha contribuito a valorizzare il territorio che lo ospita diventando un potente strumento di promozione turistica a livello locale. Grazie al Festival, infatti, Annone è stato inserito nella Top10 delle mete di tendenza per gli italiani in vacanza quest’anno stilata da Airbnb”. Nel 2021, inoltre, Nameless Srl è stata inserita nella classifica “Leader della Crescita”, conquistando la posizione numero 1 tra le aziende operanti nel settore degli eventi.