Vita da internati attraverso gli archivi

La mostra “La scelta, la fame, il silenzio“ racconta degli internati militari italiani attraverso documenti inediti degli archivi della Cgil della Lombardia. È un viaggio nella memoria per riscoprire il coraggio, le privazioni e il destino di migliaia di soldati italiani che, dopo l’8 settembre 1943, non hanno aderito alla Repubblica Sociale Italiana e per questo sono stati deportati. La mostra, curata da Roberta Cairoli e Debora Migliucci, è in corso alle Officide Badoni di Lecco fino a sabato. L’ingresso è libero, in settimana dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, sabato dalle 10 alle 12.