Villa Monastero al top . È sempre più amata

VARENNA (Lecco)

Villa Monastero di Varenna, la più amata del lago di Como, soprattutto dagli stranieri. L’anno scorso 257mila persone hanno visitato l’eclettica dimora con il suo guardino botanico che si affaccia direttamente sul lago. È stato il 12° museo più gettonato della Lombardia. I visitatori sono stati 50mila in più del 2022, quasi il quadruplo dei 70mila del 2021, dieci volte tanto i 27mila del 2010. Per ammirare l’ex monastero medioevale, diventato poi villa patrizia e successivamente casa dei Premi Nobel, le collezioni e le mostre che racchiude e lo splendido parco con essenze uniche da cui Villa Monastero è circondata, sono arrivati turisti da ogni angolo del mondo: americani, tedeschi, francesi, inglesi e spagnoli, australiani, asiatici.

La villa è stata anche la location di 51 matrimoni ed eventi privati, 33 proposte di matrimonio, 8 convegni, 255 servizi fotografici e shooting di moda. Nonostante un lungo periodo di chiusura per renderla ancora più bella, pure il 2024 si preannuncia un anno da record: a giugno i visitatori sono stati oltre 50mila, più di 55mila a maggio, 44mila ad aprile.

"Un grande risultato frutto del grande lavoro per la valorizzazione e la promozione del nostro compendio – sottolinea Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco, ente pubblico a cui appartiene la villa –. Dal 2022 al 2024 abbiamo investito oltre 5 milioni per la riqualificazione del giardino botanico, il restauro conservativo e il rifacimento delle facciate, la sostituzione delle pompe di calore, la sistemazione della darsena e del muro a lago, la riqualificazione dei servizi di accoglienza, come camere, bar, biglietteria bookshop, il piano della sicurezza e della videosorveglianza, le dotazioni tecnologiche e informatiche". D.D.S.