Villa d’Almè Schianto auto-camion Feriti mamma e papà illeso il figlio di due anni Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo la statale Villa d'Almè-Dalmine. Un camion e un'auto sono stati coinvolti nello schianto frontale. I feriti sono stati soccorsi in codice rosso e ricoverati in ospedale.