Vigili del Fuoco in azione nella notte, grandinate e danni in Valtellina e Valchiavenna

Sono stati una trentina gli interventi nella notte e nelle prime ore della mattinata, da parte dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio e dei diversi distaccamenti del territorio, in particolare quelli di Morbegno e Tirano, per l’ondata di maltempo che ha investito Valtellina e Valchiavenna. Le uscite dei pompieri per piani terra di abitazioni allagate, sottopassi pedonali e automobilistici resi impraticabili dalla forte pioggia e dalle grandinate, per alcuni piccoli smottamenti come quelli in Comune di Cosio Valtellino, ad esempio a Mellarolo e Sacco, per la rimozione di insegne pubblicitarie e alberi abbattuti dalla furia del vento e dell’acqua. In alcuni punti, l’altra notte, alcune piccole strade si sono trasformate in veri e propri torrentelli mentre i giardini delle case venivano ricoperti da un manto di grandine. È ancora in corso di quantificazione l’entità dei danni patiti dal settore agricolo.

Le grandinate notturne, infatti, hanno colpito frutteti, coltivazioni di piccoli frutti e vigneti. Si spera in maniera non irreparabile per i futuri raccolti. Intanto anche per la notte fra mercoledì e giovedì gli esperti meteo hanno annunciato una nuova ondata di acquazzoni e possibili grandinate sul territorio della provincia più a nord della Lombardia.

Michele Pusterla