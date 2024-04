Viganò, Bambi finisce in trappola: salvato dalla polizia provinciale

Viganò (Lecco), 6 aprile 2024 – Bambi in trappola in un giardino. Lo hanno liberato gli agenti della Polizia provinciale. Un giovanissimo capriolo è stato avvistato lungo la Sp 51 La Santa. Dopo una corsa a perdifiato sull'asfalto della provinciale, con il rischio di essere travolto dagli automobilisti di passaggio o di provocare incidenti, l'animale si è rifugiato in un giardino a Viganò.

L'area in cui il Bambi si è rifugiato è recintata e si è quindi intrappolato da solo: non riusciva più infatti a riguadagnare la via dei boschi della Brianza e nemmeno permetteva a nessuno di avvicinarsi per aiutarlo. Per liberarlo sono dovuti intervenire gli specialisti del Nucleo Ittico venatorio della Polizia provinciale di Lecco. I poliziotti della Provinciale lo hanno immobilizzato, bendato per non spaventarlo e lo hanno messo in sicurezza, evitando che potesse far del male a qualcuno o che magari si ferisse da solo nel tentativo di divincolarsi.

Una volta accertato che stesse bene ed escluso che magari fosse finito in strada per sfuggire a qualche bracconiere, il capriolo è stato trasferito in un un bosco della zona e lasciato andare di nuovo libero allo stato brado, proprio come in un lieto fine delle migliori favole per bambini, come quella di Bambi