Viaggi pericolosi . Aumentano gli incidenti nelle strade della città

Circolare per Lecco è sempre più pericoloso. Gli agenti della Polizia locale nel 2024 hanno rilevato 423 incidenti, 56 e 15% in più dei 367 del 2023. In 235 casi nessuno si è fatto male, ma in 118 invece si sono registrati feriti più o meno gravi. Il numero di incidenti e il numero di incidenti con lesioni sono i più alti dell’ultimo lustro, dal 2020 in poi. I più pericolosi sono gli automobilisti tra i 50 e i 65 anni, coinvolti nel 26% degli incidenti, seguiti da quanti hanno tra i 35 e i 49 d’età. Tra i più prudenti ci sono invece gli over 65, coinvolti “solo“ nel 15% dei sinistri stradali. Tra le strade che è meglio evitare ci sono via XI Febbraio, dove sono stato registrati 25 incidenti, corso Promessi sposi con 16 e corso Carlo Alberto e via Leonardo da Vinci con 15. A fare il bilancio è stata l’assessore alla Sicurezza Simona Piazza in occasione della festa di San Sebastiano, patrona dei poliziotti della Municipale, affiancata dal nuovo comandante Lucio Dioguardi, che ha preso servizio in città solo da un paio di settimane. "Grazie per il servizio a favore della nostra comunità a tutte le donne e gli uomini della Polizia locale di Lecco", le parola di gratitudine dell’assessore. I 53 donne e uomini della Polizia locale lecchese, tra ufficiali, agenti, istruttori e amministrativi, l’anno scorso hanno staccato oltre 30mila multe per violazioni al Codice della strada, più di 80 al giorno: 15mila per sosta irregolare; 10mila per comportamenti fuorilegge; 79 per circolazione senza assicurazione. Tremila i punti decurtati, 19 le patenti sospese, 730 i veicoli rimossi e 75 quelli sequestrati, dieci le denunce per omissione di soccorso e una per guida in stato di ebbrezza. Complessivamente hanno percorso 81mila km, due volte il giro del mondo. Oltre ai 53 donne e uomini in divisa, ci sono 195 agenti elettronici. Sono le 195 telecamere, che costituiscono il sistema di videosorveglianza comunale, comprese quelle di 20 postazioni in grado di leggere le targhe e rilevare automaticamente quelle di veicoli rubati o sospetti. Cinque telecamere nuove ne hanno sostituite altrettante vecchie e ne sono state inoltre installate 6 nuove panoramiche a 360° multisensore, 13 di contesto a risoluzione 4K.

Daniele De Salvo