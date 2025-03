"Via libera alla devastazione del territorio". Tante critiche arrivano da destra

A chiedere per primi di modificare il tracciato della nuova Lecco – Bergamo sono stati i consiglieri del gruppo di minoranza Benecomune e i democratici. A condividere l’istanza sono però in molti, anche a destra. "Il sindaco leghista di Calolziocorte appare passivamente appiattito sulla posizione del commissario straordinario, lasciandogli devastare il territorio e rovinare il Lavello, uno dei pochi posti belli del paese – sostiene Patrizia Ernani Locatelli – Un sindaco dovrebbe affrontare la questione con passione in difesa del Comune e dei suoi cittadini. Se poi si devono spendere molti soldi, almeno si spendano bene. Sono venuta ad abitare qui nel 2019; la mia casa, la mia vita e i miei amici ora sono qui; dunque io, calolziese di destra, sto col Comitato".