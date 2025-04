Varenna, si sporge per farsi un selfie e precipita nel vuoto. Grave ragazzo di 19 anni

Varenna (Lecco), 22 aprile 2025 – Si è sporto oltre la balaustra per scattare una foto al lago, forse per un selfie, ma ha perso l'equilibrio ed è caduto di sotto. Un volo di almeno una mezza dozzina di metri. A precipitare nel vuoto a Varenna è stato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 aprile, una ragazzo di 19 anni di Mandello. Era solo, lui non ricorda nulla. E' stato trovato in strada, ai lati della Sp 72. Si presume sia caduto dalla strada che passa sopra e che sale verso il cimitero del paese. I primi a soccorrerlo sono stati i volontari soccorritori del Soccorso bellanese, seguiti dai sanitari dell'automedica di Areu. Sono intervenuti pure i soccorritori dell'eliambulanza di Como. Il 19enne ha riportato diversi traumi e anche alcune fratture, ma era cosciente, solo che non si ricordo appunto nulla di quanto successo.

“Non lo so che mi è capitato, credo di essermi sporto dalla strada che c'è sopra, ma non mi ricordo, mi sono ritrovato qui a terra...”. Dopo essere stato stabilizzato immobilizzato per il timore di lesioni alla colonna vertebrale e per non peggiorare la sua situazione, è stato trasferito in ambulanza fino alla piazzola riservata alle eliambulanza, trasbordato appunto sul mezzo di emergenza aereo e trasferito d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono critiche, non risulta tuttavia sia in pericolo di vita.