Varenna, incidente sulla provinciale: muore motociclista, grave la compagna

L'incidente a Fiumelatte

Varenna (Lecco), 19 marzo 2023 – Un motociclista di 64 anni è morto in un incidente stradale e la sua compagna, 60enne che viaggiava in sella alla stessa moto, è ferita in gravi condizioni. L'incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi sulla Sp 72, all'altezza di Fiumelatte di Varenna. La provinciale che costeggia il lago di Como è stata chiusa.

I motociclisti – sessantenni di Camparada, in provincia di Monza Brianza – si sono schiantati contro un'auto che viaggiava in direzione opposta. Dopo lo scontro, la due ruote si è incendiata. Per soccorrere i feriti sono intervenuti in forze i sanitari di Areu, con i volontari del Soccorso bellanese e i vigili del fuoco. Si sono calati in strada direttamente dall'eliambulanza di Sondrio con il verricello anche il medico e i soccorritori dell'elisoccorso.

I carabinieri hanno temporaneamente chiuso al transito la Sp 72 per consentire le operazioni di soccorso.