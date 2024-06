Valvarrone, frana sul ponte della Sp 67: chiusa la provinciale dell'Alta Valsassina

Valvarrone (Lecco), 25 giugno 2024 – Chiusa per frana. La Sp 67 dell'Alta Valsassina è interrotta per una frana. Uno smottamento ieri pomeriggio è caduto sul ponte di Avano, tra Pagnona e Valvarrone. Il dissesto si è staccato dalla parte di roccia che sovrasta la provinciale.

Una pioggia di massi ha divelto i guarrail e aperto crateri nell'asfalto. Si teme non sia ancora finita e che possano precipitare altri detriti. Per questo il responsabile della Viabilità dell'Amministrazione provinciale ha deciso di chiudere al transito la Sp 67 tra la località Gallino di Pagnona e la località Avano di Valvarrone.

Prima che venga ripristinato il passaggio, i rocciatori dovranno disgaggiare il materiale pericolante e valutare se occorreranno interventi di messa in sicurezza per bloccare eventuali altri cedimenti. Resta chiusa tra la località Cainallo e Parlasco anche la Scenic route della Valsassina, la Statale 753 di Esino Lario, che collega Perledo, sul lago di Como, a Cortenova, in Valsassina, sempre per un dissesto idrogeologico.

La terra che l'aveva invasa, in seguito ad una colata di fango innescata dall'ondata di maltempo che venerdì ha flagellato mezza Lombardia, è stata rimossa, ma il passaggio resta sbarrato. Nonostante le transenne comunque in molti la percorrono lo stesso.