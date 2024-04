Valmadrera, lancia i rifiuti nel bosco: dietro di lui ci sono i poliziotti della Locale

Valmadrera (Lecco), 6 aprile 2024 – C'è chi lancia rifiuti dalla macchina in corsa, chi trasforma i parchi pubblici in discariche di inerti e chi scambia i cestini pubblici dell'immondizia in piattaforme ecologiche in cui buttare spazzatura di ogni genere senza nemmeno differenziarla.

In appena tre mesi gli agenti della Polizia locale intercomunale di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario hanno individuato, multato e, in alcuni casi, denunciato 19 incivili dell'immondizia. Li hanno individuati grazie alle telecamere dei sistemi di videosorveglianza comunali, le dash cam installate sulle loro auto di pattuglia e alle fototrappole, ma, in alcuni casi, li hanno sorpresi in flagranza. E' successo ad esempio a febbraio lungo la SS 639, la statale dei laghi di Pusiano e Garlate.

Proprio un automobilista davanti a loro ha accostato a bordo strada sulla Statale in una piazzola di sosta, è sceso dall'auto, ha raccattato alcuni sacchetti della spazzatura dal portabagagli e poi li ha lanciati nel bosco. Nonostante sia stato visto, ha negato tutto in ogni modo: peccato per lui che in realtà sia stato pure immortalato dalle videocamere di sicurezza posizionate sul veicolo di servizio dei polizia della Locale.

Qualche giorno fa invece, gli occhi elettronici che puntano sul parco Rio Torto hanno immortalato due persone che, dopo aver posteggiato la loro macchina sul prato, hanno scaricato e abbandonato decine di sacchi e secchi di macerie e avanzi di lavorazioni edili. Ora devono pagere una multa di 600 euro.

Gli agenti, per contrastare tale incivili che inquinano, chiedono aiuto anche ai cittadini. “Si segnala la necessità di contattarci prontamente al numero telefonico delle emergenze 329/2103386 – spiega il commissario capo Cristian Francese, comandante della Locale -. In alcuni casi solo un intervento immediato può consentire di individuare gli autori degli abbandoni dei rifiuti”.