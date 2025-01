Valletta Brianza, due ragazzini sporcano il parco giochi. La punizione? Ripulirlo

La Valletta Brianza (Lecco), 23 gennaio 2025 – Ramazza e paletta per ripulire il parco giochi che hanno sporcato. Il comandante della Polizia locale della Valletta Brianza, Luca Curci, ha condannato due ragazzini a pulire un giardinetto pubblico. La loro colpa? Aver disseminato il parchetto di cocci di vetro di bottiglia, che si sono divertiti a spaccare vicino alle giostre utilizzate dai bambini.

“Grazie alla segnalazione di un cittadino e al nuovo sistema di videosorveglianza abbiamo individuato e identificato due ragazzini che si divertivano a rompere bottiglie di vetro in prossimità dei giochi nel parchetto pubblico – spiega Luca Curci, il comandante della Locale, su social del Comune –. Colti sul fatto, è stato subito attivato un progetto educativo, dotando di scopa e paletta i due ragazzini che hanno prontamente pulito e reso agibile l’area gioco per bimbi e bimbe”. In più i due ragazzini, nonostante siano minorenni (la loro privacy deve essere tutelata al massimo), sono stati immortalati al lavoro e gettati in pasto ai social, sebbene con il volto mascherato, nemmeno si tratti di pericolosi criminali ricercati: della serie colpirne due, per educarne cento...