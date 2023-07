Uomo di sessant'anni muore schiacciato da trattore ribaltatosi in località Ponte Dovia

Un sessantaduenne si è ribaltato ieri mattina mentre era alla guida del suo trattore e stava percorrendo un sentiero impervio in località Ponte Dovia, nel territorio di San Bartolomeo ed è morto dopo il ricovero. L’uomo è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo che viaggiava a pieno carico e si è ribaltato dopo essere finito fuori strada. In suo soccorso sono arrivati i vigili del fuoco di Menaggio e i volontari del Soccorso alpino Lario che l’hanno estratto sollevando il pesante mezzo mentre dalla centrale di Areu è stato allertato l’elisoccorso per il trasporto in ospedale. L’agricoltore ha riportato traumi da schiacciamento, in particolare a una gamba che è rimasta incastrata sotto il trattore.

In serata le sue condizioni si sono aggravate.