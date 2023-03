Una petizione per chiedere più sicurezza per i pedoni. Cento le firme

Troppi incidenti in centro a Lecco. L’ultimo ieri, in piazza Manzoni, dove un ciclista di 59 anni è stato investito. Si è temuto il peggio, fortunatamente se l’è cavata con tanto spavento, qualche livido e l’accompagnamento in ospedale. Residenti e commercianti reclamano più sicurezza e maggior manutenzione delle strade e una migliore segnaletica. In 100 hanno firmato una petizione. Il primo è Gabriele Scerri, del negozio di acconciature su corso Martiri della Liberazione, la strada più insidiosa, con 20 incidenti rilevati dalla Polizia Locale nel 2022: "Chiediamo un’immediata manutenzione delle strade e della segnaletica orizzontale, in particolare delle strisce, per garantire la sicurezza dei pedoni", si legge. Il documento consegnato a Corrado Valsecchi, esponente del gruppo di minoranza Appello per Lecco. "Mi hanno detto di aver deciso di raccogliere le firme perché sentono il problema urgente per la sicurezza dei cittadini", spiega il consigliere comunale. D.D.S.