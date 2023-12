Una moto inviata in Perù per il prete missionario

Una moto, come quella che amava cavalcare Francesco Galli, 17enne di Osnago che ad aprile ha perso la vita in un incidente in sella alla sua Ktm 125 Sx. È il dono di Natale dei fedeli osnaghesi a un sacerdote del Perù. L’hanno acquistata con la decima delle offerte e hanno deciso di destinarla a un prete che svolge il suo ministero in una zona remota del Perù, in una parrocchia estesa quanto tutta la Valsassina. "Gli servirà per annunciare il Vangelo e portare la luce che illumina e la speranza di Gesù in memoria di Francesco", spiega il parroco don Alessandro Fusetti, che ieri ha concelebrato la messa patronale di Santo Stefano, durante la quale è stato bruciato il pallone d’ovatta simbolo dei martiri. La liturgia è stata officiata anche dal cardinale Gianfranco Ravasi, che a ottobre ha compiuto 81 anni: ogni anno il porporato torna nel suo paese d’origine per trascorrere le vacanze di Natale insieme a familiari, amici e parrocchiani. Sull’altare, anche diversi sacerdoti originari di Osnago o che a Osnago hanno svolto parte del loro ministero e il vicario episcopale monsignor Gianni Cesana. D.D.S.