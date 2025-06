Un secolo di Scenic Route tra Varenna e Cortenova. La Statale si rifà il make-up

La Scenic Route della Val d’Esino compie cent’anni. Come regalo per il secolo di realizzazione verrà allestita con nuovi parapetti, cigli e l’erba a bordo strada. È la Statale 753, ex Sp 65, che collega Varenna, Perledo, Esino Lario e Cortenova. La grande festa si terrà il 2 agosto. L’importante infrastruttura è dedicata a Pietro Pensa, storico e lungimirante sindaco di Esino Lario e presidente della Comunità Montana di Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, scomparso nel 1996 a 60 anni, padre dell’attuale primo cittadino, che è stato anche dirigente d’azienda, scrittore di romanzi e saggi, alpinista e artista. In vista della ricorrenza, da Anas sono stati staziati 400mila euro per diversi interventi di manutenzione: la sostituzione di tratti di banchettone e parapetti appunto, il taglio erba e il rifacimento della segnaletica. La Ss 753 è lunga una trentina di chilometri, tra la Sp 72 a Varenna sul lago di Como e la Sp 62 Cortenuova, dopo aver superato con un dislivello di quasi mille metri e pendenze fino al 14% il Passo di Agueglio, una Mecca per i ciclisti: un percorso sinuoso, a tratti tortuoso, molto panoramico dadove si domina il Lario e quindi indicato come Scenic Route della Val d’Esino, dove negli anni Ottanta si sono svolte gare di rally, poi sospese nel 2012 in seguito a brutti incidenti.

Non solo ex Sp 65 però: i vertici di Anas annunciano 2 milioni e mezzo di lavori pure sull’ex Sp 62, ora Statale 754 Bellano-Parlasco, per mettere mano sempre a tratti di cigli di carreggiata e parapetti con l’obiettivo poi di realizzare un tratto di camminamento pedonale protetto. Il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli esprime "particolare soddisfazione per gli interventi finalizzati a implementare e migliorare le infrastrutture che riguardano il nostro territorio".

D.D.S.