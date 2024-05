Un secolo di elementari. Otto milioni alla De Amicis

La storica scuola elementare di Lecco, dove hanno studiato e si sono formati migliaia di alunni di diverse generazioni, compie un secolo e diventa ancora più grande. La primaria Edmondo De Amicis verrà completamente riqualificata. Si tratta di un progetto da 8 milioni: lo hanno presentato gli assessori ai Lavori pubblici Maria Sacchi e all’Istruzione Emanuele Torri ai consiglieri della Commissione consiliare Cura della città, Lavori pubblici e infrastrutture, Manutenzione e patrimonio. Nella futura scuola troveranno posto dieci aule per la didattica, otto collegate con il giardino. Ci saranno poi la mensa, una mezza dozzina di laboratori, un’euroteka che è una biblioteca digitale, una biblioteca tradizionale, una sala per la lettura e aree per lo sport, oltre alla palestra che c’è già. Troverà posto pure la scuola per l’infanzia Damiano Chiesa.

"Lì si insegnerà con una didattica innovativa e con una nuova metodologia, perché la scuola è cambiata", spiega Torri. Il polo didattico sarà inoltre aperto ai cittadini e collegato con il campus del Politecnico di Milano, per diventare il quartiere culturale della città. "Il nuovo polo didattico valorizzerà la relazione tra l’edificio e la comunità: scuola, cortili e spazi aperti con il quartiere saranno il punto di partenza per l’aggregazione e l’inclusione – spiegano dal Comune – La struttura ha il potenziale per ospitare un sistema diversificato di servizi culturali e formativi aperti ai bambini e alle loro famiglie, oltre che aggregativi e ludico-sportivi per i giovani. Inoltre il progetto adotta soluzioni che si sposano con le esigenze di una didattica contemporanea di stampo montessoriano, con arredi modulari che permettono un adattamento alle diverse funzioni richieste". Un progetto appunto da oltre 8 milioni, di cui tre da risorse comunali e gli altri cinque finanziati dalla Regione.

La fine dei lavori sarà entro settembre 2026. Nel frattempo, al suono della prima campanella del prossimo anno scolastico, verrà avviato proprio alla Edmondo De Amicis pure il primo corso a Lecco con indirizzo montessoriano.