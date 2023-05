Un osso dissotterrato abbandonato al cimitero sopra un cumulo di terra

Un osso dissotterrato abbandonato al cimitero di Robbiate. Se si tratti del resto di qualche recente esumazione, oppure di un osso di qualche animale trascinato in quel punto magari da un cane o da una bestia selvatica, piuttosto che di un macabro scherzo, al momento non si sa. L’osso è stato gettato in un prato recintato vicino ad una cappella funebre, sopra un cumulo di terra smossa, come se qualcuno avesse scavato da pochi giorni. Non è la prima volta che al camposanto di Robbiate succedono episodi simili. Nel novembre del 2020 era già stato trovato, lasciato esposto in bella vista su un muretto, il frammento di un osso lungo certamente umano, probabilmente di una tibia. D.D.S.