Un milione dai visitatori dell’Orrido, 300 posti auto grazie ai turisti

Più parcheggi a Bellano, per chi in paese abita o lavora, e per i turisti. L’ex scalo merci diventerà un silos multipiano da 300 posti, il doppio di quelli attualmente disponibili. Per realizzare la struttura il Comune acquisirà per 200mila euro l’area ferroviaria di 5mila metri quadri e lo stabile di 230 mq annesso. "Una delle maggiori criticità del paese è la carenza di parcheggi – spiega il sindaco Antonio Rusconi (nella foto) –. Avevamo già in concessione l’area dagli anni ‘90 grazie a un accordo di locazione con Rfi, ora abbiamo deciso di acquistarla". L’operazione sarà pagata grazie agli incassi che garantiscono i turisti. Solo con i parcometri entrano nelle casse comunali più di 300mila euro, mentre gli oltre 225mila visitatori dell’Orrido hanno garantito al momento più di 1 milione di introiti, a cui si aggiungono i 60mila euro della tassa di soggiorno pagata dai 60mila turisti che hanno trascorso almeno una notte a Bellano. "Oltre alla realizzazione del silo alla stazione, stiamo lavorando anche al piano parcheggi per le frazioni con altri 200 posti auto". D.D.S.