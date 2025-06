La saga dei Badoni raccontata alla biblioteca di Barzanò

Barzanò, 18 giugno 2025 - La storia intima di una famiglia di industriali che ha attraversato il Novecento italiano, i Badoni, raccontata attraverso le voci delle donne di casa. Una saga protagonista del libro “Una casa di ferro e di vento”, di Lorenzo Bonini e Paolo Valsecchi, che saranno ospiti venerdì 20 giugno alle 21 in biblioteca a Barzanò, in occasione dell’incontro organizzato dalla Commissione Cultura e Peregolibri, in dialogo con Marta Perego. Una presentazione che si inserisce nelle attività di Barzanò Città che legge, organizzate costantemente in collaborazione con i firmatari del patto per la lettura.

La biblioteca di via Pirovano 5, sarà aperta per l’occasione, con i suoi spazi esterni da poco rinnovati. Il libro dalla sua uscita continua a essere un eccezionale caso editoriale, sia in libreria che in biblioteca: è ambientato a Lecco, sulle sponde del lago, dove la storica e celebre famiglia Badoni crea il suo “impero di metallo”, che tiene unita una famiglia “tra gioie e dolori, incomprensioni e amore”.

Marta, ultima discendente della famiglia, vive ancora la grande casa come un luogo dell’anima, il palcoscenico su cui, per decenni, si sono dipanate le esistenze delle sorelle Badoni. Al centro di questo microcosmo tutto al femminile si staglia il patriarca, Giuseppe Riccardo Badoni: l’imprenditore visionario dall’ambizione sfrenata, che non si è mai concesso un momento di debolezza e che tuttavia ha affidato i suoi segreti più intimi alle pagine di un diario, lo stesso diario che adesso è tra le mani di Marta.