Un concerto ricorda. Guido Manzoni

Un concerto per Guido. Guido è Guido Manzoni, un volontario Caritas di Pescarenico a Lecco mancato all’età di 69 anni. Il concerto è in programma domenica sera alle 21 al Centro Sandro Pertini di Lecco, in via dell’Eremo 28. In sua memoria si esibiranno i percussionisti del Percussion Staff, gruppo musicale lecchese fondato nel 1984 con il sogno di unire l’Europa con la musica. "Quando è venuto a mancare, Guido non aveva più una famiglia, ma aveva tanti amici, e gli amici, dimostrando molta solidarietà, hanno raccolto i fondi per poter dare a Guido una degna sepoltura" raccontano i promotori dell’iniziativa.