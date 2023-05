Un chilo di coca Il pusher di Arosio rischia sei anni

Da dieci giorni è in carcere, dopo essere stato sorpreso dalla polizia del Commissariato di Sesto San Giovanni con quasi un chilo di cocaina. Bouzekri Maatouch, marocchino di 40 anni domiciliato ad Arosio, ieri è stato processato con rito abbreviato: il pubblico ministero d’udienza, Paolo Moscatelli, ha chiesto 6 anni e 2 mesi di reclusione. Il processo è stato rinviato alla prossima settimana per la sentenza intanto Maatouch rimane in carcere al Bassone. Il giorno del suo arresto, martedì della scorsa settimana, era stato notato vicino a una Hyundai, con un atteggiamento sospetto: al suo interno, sono stati trovati 110 grammi di cocaina e su una Giulietta parcheggiata a Mariano Comense c’erano altri 850 grammi di cocaina.