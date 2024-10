Ubriachi cacciati dal pub. Aggrediscono il buttafuori. Picchiati dagli altri clienti

PESCATE (Lecco)

Quando i soccorritori sono arrivati, erano semisvenuti a terra. A ridurli in quello stato, gli altri clienti del pub, a suon di botte, dopo che i due avevano aggredito un buttafuori per averli cacciati dal locale, perché continuavano a creare problemi. È successo l’altra notte a Pescate. Due marocchini di 24 e 26 anni, entrambi ubriachi, sono stati cacciati da un addetto alla sicurezza di 37 anni de Le Officine, un bar molto in, situato sul lungolago di Garlate a Pescate. Poco dopo i due si sono ripresentati per vendicarsi: hanno assalito alle spalle il bodyguard, colpendolo in testa con un grosso sasso raccattato a terra, fino a stordirlo e procurargli una commozione cerebrale.

Quanti hanno assistito alla scena, esasperati dalla violenza dei due stranieri, non sono stati a guardare e si sono fatti giustizia da loro: li hanno circondati e assaliti. Loro, che non si aspettavano una simile reazione, hanno provato a scappare, ma ormai era tardi. Sono stati bloccati e picchiati, fino a quando non sono collassati esanimi al suolo, ridotti nello stesso modo in cui poco prima avevano conciato il buttafuori, che aveva svolto solo il suo compito. Qualcuno nel frattempo ha allertato gli operatori del 112, il numero unico di emergenza.

Appena in lontananza si sono visti i lampeggianti blu e si è sentito l’ululato delle sirene, c’è stato il fuggi fuggi generale. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini, della Croce rossa di Lecco e del Soccorso di Calolziocorte, che hanno trovato i tre in stato di incoscienza. Il 37enne, il più grave, è stato trasferito d’urgenza in ospedale a Lecco. È stato portato a Lecco anche uno dei due marocchini. L’altro è stato invece portato al San Leopoldo Mandic di Merate. Sia il 24enne sia il 26enne hanno subito diverse lesioni e ad uno è stata spaccata una gamba. Con i soccorritori sono accorsi pure gli gli agenti della Volanti di pattuglia, che stanno cercando di accertare quanto accaduto. Dai primi riscontri appunto sarebbe emerso che i due giovani hanno rischiato il linciaggio.