Tutti dimessi e illesi dopo l’incidente con la mongolfiera

Dall’incendio della mongolfiera rimasta impigliata nei cavi dell’alta tensione, sono usciti tutti illesi. Il pilota, un cinquantenne di Monguzzo, è stato dimesso dal pronto soccorso con tre giorni di prognosi, mentre i due giovani turisti che stava trasportando, una coppia di messicani di 23 e 25 anni, hanno fin da subito rifiutato le cure, perché di fatto avevano rimediato solo qualche contusione. Dal punto di vista della ricostruzione di quanto accaduto mercoledì alle 19.30 in via Papa Giovanni XXIII, in Procura ieri mattina non era ancora giunto niente, e quindi non è stato possibile iniziare a valutare le circostanze che hanno causato l’incidente: la sequenza è stata ripresa da alcuni video realizzati dai residenti. Pa.Pi.