Troppo alcol e una parola di troppo. Serata in spiaggia con maxi rissa

MANDELLO DEL LARIO (Lecco)

Rissa di una notte di fine estate in riva al lago di Como. Una ragazza di 22 anni di Paderno d’Adda e un giovane di 32 di Cesano Maderno l’altra notte sono stati aggrediti e picchiati su una spiaggetta del Moregallo a Mandello del Lario, sulla sponda occidentale del ramo lecchese del lago. Sono stati entrambi coinvolti in una maxi rissa, dopo una serata trascorsa a ballare. Loro, come tutti gli altri, erano ubriachi fradici. Non si sa cosa abbia innescato il parapiglia: forse uno sguardo o un apprezzamento di troppo, oppure una parola sbagliata. È stato tutti contro tutti, a mani nude e con qualsiasi oggetto che potesse essere utilizzato come un’arma improvvisata. Ad avere la peggio e restare feriti a terra sono stati appunto il trentaduenne e la giovane. Lui è stato colpito più volte al capo con una bottiglia di vetro spaccatagli sulla testa: ha rimediato ferite lacero-contuse, un trauma cranico e un’emorragia. La ventiduenne ha rimediato un trauma cranico e contusioni al capo, a suon di pugni. Per placare gli animi sono dovuto intervenire in forze i carabinieri. I due feriti sono stati soccorsi dai sanitari di Areu e dai volontari della Croce rossa di Lecco, che li hanno trasferiti al Pronto soccorso dell’ospedale di Lecco.

Al trentaduenne sono stati applicati diversi punti di sutura. La prognosi per lui è di un paio di settimane. Per la giovane invece il referto indica una prognosi di una decina di giorni. Dopo qualche ora di ricovero in osservazione e dopo aver smaltito la sbornia, sono stati dimessi tutti e due senza altre conseguenze. Sempre l’altra notte, sempre in riva al lago di Como sempre a Mandello, ma sulla sponda orientale, poche ore più tardi, è stato aggredito un ventenne. Sono stati mobilitati i soccorritori volontari del Soccorso degli alpini di Mandello, ma ha preferito arrangiarsi da solo, senza bisogno poi di essere accompagnato in ospedale. D.D.S.