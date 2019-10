Lecco, 13 ottobre 2019 – I primi nuovi treni Caravaggio potrebbero entrare in servizio sulla linea S8 Milano–Carnate–Milano, una delle più trafficate e frequentate di tutta la Lombardia, ma dove attualmente marciano tra i convogli più vecchi. Ci sperano almeno i pendolari brianzoli e lecchesi, alle prese con treni sovraffollati, oltre che datati e che spesso si rompono. A ipotizzare, senza poter assicurare nulla in merito, che la S8 possa essere la prima linea su cui correranno i nuovi Caravaggioera stato durante un incontro con i pendolari l'Ad di Trenord Marco Piuri. Il condizionale quindi è d'obbligo



CAMBIAMENTO IN ATTO - "I nuovi treni offriranno tante novità che cambieranno la vita dei nostri pendolari. Contemporaneamente continuiamo a lavorare per migliorare e di efficientare il servizio – spiega l'assessore regionale alla Mobilità sostenibile e ai Trasporti Claudia Maria Terzi, che ha visitato personalmente lo stabilimento Hitachi di Pistoia dove vengono prodotti -. La pazienza dei pendolari verrà ricambiata e la Lombardia progressivamente arriverà ad avere un trasporto ferroviario all'altezza dei lombardi. E' il momento della svolta, perché tocchiamo con mano quello che sarà il futuro dei trasporti su ferro della Regione Lombardia. Una Lombardia in movimento, con tutte le attenzioni che meritano i nostri utenti e pendolari". Complessivamente sono 176 i nuovi treni acquistato dal Pirellone, con un investimento di 1 miliardo 600mila euro. Il primo nuovo di fabbrica è stato ultimato nei giorni scorsi, ma verrà consegnato solo a novembre per poi cominciare a viaggiare carico di pendolari una volta effettuati i collaudi e le prove tecniche, formati i macchinisti e ottenute le necessarie autorizzazioni.



COMFORT E SICUREZZA - "Il Caravaggio è un treno molto moderno, efficiente e particolarmente confortevole, con ampio spazio tra i sedili – spiega l'assessore regionale -. Inoltre la visione unica del convoglio, non suddiviso in scompartimenti, offre maggiori garanzie di sicurezza unitamente ai sistemi di videosorveglianza presenti in ogni carrozza". Grande attenzione è riservata anche alle persone a ridotta mobilità o gli ipovedenti con posti adeguati a loro riservati: "Medesima attenzione è stata riservata alle mamme con bambini piccoli e a chi decide di praticare la mobilità sostenibile fino in fondo, penso agli spazi per le bici o per la ricarica di quelle elettriche", aggiunge l'assessore..



LE CARATTERISTICHE DEI CARAVAGGIO – I nuovi treni Caravaggio dispongono di illuminazione Led, Wi-Fi di bordo, sistema informazione ai passeggeri, teleindicatori laterali e frontali, telediagnostica da remoto, videosorveglianza. In carrozza ci sono prese Usb da 5 Volt per la ricarica dei dispositivi elettronici in aggiunta alle normali prese elettriche 230 V. Sono dotati di pedane mobili per garantire completa accessibilità delle persone a ridotta mobilità. I vagoni costituiscono un ambiente unico, senza porte né setti divisori, con aree polifunzionali per lo stazionamento bici e passeggini e possibilità di ricaricare le bici elettriche, bagni compatibile per i viaggiatori a mobilità ridotta e attrezzature per gestire i bambini più piccoli, finestrini ampi, sedili disposti vis a vis con passo ampio, tutti rivestiti in tessuto. I Caravaggio consumano il 30% di energia elettrica in meno rispetto alla generazione precedente dei treni a due piani, recuperano energia in frenata, producono meno rumore e sono costruiti con materiale più leggero riutilizzabili a 96% e biodegradabili al 95%. Grazie all'architettura innovativa degli interni, con le scale poste sopra le aree carrello, consentono un incremento significativo della capacità di trasporto e sono dotati di un sistema climatizzazione che, tramite sensore di Co2, si autoregola in funzione del reale numero dei passeggeri.

