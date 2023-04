Tre vittime sull’asfalto in un mese

Tre vittime dell’asfalto in meno di un mese, sei dall’inizio dell’anno, sulle strade della provincia di Lecco. A perdere la vita in incidenti sono stati l’87enne Carlo Fumagalli falciato sulla Sp 54 a Cernusco Lombardone l’8 gennaio; il giorno seguente la nonna di 73 anni Carla Viganò di Casatenovo travolta da un camionista per salvare il nipotino; l’osteopata di 56 anni di Missaglia di Daniela Rodriguez che si è autoinvestita il 20 febbraio; il motociclista di 64 anni Francesco Panighi sulla Sp 72 a Varenna il 19 marzo; il dirigente delle giovanili dell’Inter Alessandro Dallatorre morto a 26 anni in un tunnel della nuova Lecco – Ballabio sabato notte di tre settimane fa; infine la vigilia di Pasqua il 17enne Francesco Galli di Osnago che con la sua moto si è schiantato contro un albero in centro paese. Tra tutti avevano un’età media di 53 anni. Il funerale di Francesco, che il 2 maggio sarebbe diventato maggiorenne, verrà celebrato domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Osnago. "Piangiamo la scomparsa del nostro compagno e alunno Francesco tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale – lo ricordano compagni e professori dell’Istituto Francesco Viganò di Merate, dove frequentava la quarta superiore -. Partecipiamo sentitamente al dolore dei suoi familiari". I genitori di Francesco sono i proprietari di una pasticceria a Osnago. Francesco aveva anche una sorella minore. "Come faccio ad annunciarvi la resurrezione di Gesù davanti a un evento così pesante e quando il nostro animo è sottosopra?", ha confidato il parroco di Osnago don Alessandro Fusetti durante l’omelia della veglia di Pasqua rivolgendosi direttamente ai coetanei di Francesco. Daniele De Salvo