Travolto dall’auto, grave un papà centauro

Aveva appena lasciato la figlioletta alla materna don Piazzoli a Brembo di Dalmine. Qualche istante dopo, il grave incidente, intorno alle 8, in via Pesenti. Un motociclista di 59 anni è rimasto ferito in modo grave nello scontro con un’auto, guidata da una donna di 39 anni, con due bambine a bordo. La donna e le bambine non si sono fatte nulla, ma lo spavento è stato tanto. Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale di Bergamo, la Citroen C3 azzurra e la moto viaggiavano lungo la stessa direzione, lungo via Pesenti. L’auto ha svoltato in via Gramsci e ha colpito la moto che ha terminato la sua corsa sul marciapiede. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza e l’automedica. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al centauro, poi trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato sottoposto ad accertamenti. Sul posto anche la polizia locale.