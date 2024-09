Lecco, acqua e cielo viola: il tramonto da favola sul lago di Como e non solo

Lecco, 15 settembre 2024 – Il lago colorato di un viola sempre più intenso, il cielo della stessa tinta, solo un poco più chiara e con striature azzurre e arancioni, il profilo delle montagna che si staglia netto sulla cornice di colori pastello.

Una foto del tramonto di sabato sera sul lago di Como

E' un tramonto bellissimo, degno di un'inquadratura di un film d'autore o di una tela di un artista, senza bisogno di filtri né di ritocchi, quello che sabato sera lecchesi e turisti hanno potuto ammirare sul lago di Como. Sembra quasi un regalo che la natura ha voluto concedere dopo il maltempo dei giorni scorsi e alla fine di una bella stagione da tutto esaurito. I post con le immagini e i video da favola, come quelli di di Massimo Romano e di Monica Riva, scattate e ripresi sul Lario, uno più bello dell'altro, stanno facendo il giro della rete e dei social, incassando centinaia di like, cuoricini e retweet, come ultime cartoline di un'estate sul lago di Como che ormai sta volgendo al termine.

Sotto un cielo così anche la periferia cittadina sembra più bella: qui siamo a Cologno Monzese

Non solo il Lario, ovviamente. Il tramonto di sabato è stato spettacolare su tutta la Lombardia e non solo con tante immagini da Milano alla Brianza, dalle montagne alla pianura che da ieri stanno circolando in rete per evocare la magia del momento.