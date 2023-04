Tragico incidente ad Albano Donna di 74 anni perde la vita

Una donna di 74 anni, Carolina Capitanio, insegnante in pensione di Gorlago, è morta in un incidente stradale avvenuto al confine fra San Paolo d’Argon e Albano Sant’Alessandro, lungo l’ex statale 42. La disgrazia alle 13.30. Secondo le prime informazioni, la vittima era alla guida di una Fiat 500 che, per cause in accertamento, si è schiantata contro un mezzo pesante. Un impatto violentissimo. Per ricostruire l’esatta dinamica è al lavoro la Polizia stradale di Bergamo. Andrà accertato quale dei due mezzi, e perché, ha invaso la corsia opposta. Di sicuro, aiuterà la testimonianza della terza persona coinvolta, un 47enne che viaggiava dietro alla 500. In tutta la zona, si sono registrate lunghe code e ingorghi. La strada è stata chiusa per spostare il Tir. Ci sono anche due feriti, un 27enne e un 47enne, non sono gravi: uno di loro è stato trasportato all’ospedale Bolognini di Seriate per accertamenti. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un paio di ambulanze e l’automedica, ma quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo in cui è avvenuto lo schianto per la 74enne non c’era più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno partecipato alle operazioni di soccorso. E attimi di paura sempre nella giornata di ieri per il conducente di un camion finito in un campo a Palosco ieri mattina intorno alle 10.40, lungo la Sp 98. Il guidatore del mezzo pesante, un uomo di 53 anni, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo nel campo che costeggia la carreggiata qualche metro più in basso. Il veicolo dopo un salto si è bloccato in mezzo a un campo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia e di Palazzolo, che dopo aver messo in sicurezza il mezzo hanno bonificato l’area compromessa. L’uomo alla guida non ha riportato ferite e nessun altro è stato coinvolto. Il traffico ha subito rallentamenti.

F.D.